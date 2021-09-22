Россиянам рассказали, как пользоваться электронной трудовой книжкой

Работник, у кого заведена электронная трудовая книжка, при увольнении может получить сведения от работодателя как в бумажном, так и в электронном виде. Кроме того, всю информацию о трудовой деятельности можно получить самостоятельно через портал «Госуслуги». Об этом пишет «ФедералПресс» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

Если работник, чья трудовая книжка ведётся в электронном виде, увольняется, то в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать сведения о трудовой деятельности за период работы у него. Сведения выдаются на бумажном носителе или в электронном виде, — говорится в сообщении ведомства.

Если невозможно получить сведения из электронной трудовой книжки в день окончания действия договора, то работодатель должен выслать их бывшему сотруднику в бумажном виде по почте заказным письмом с уведомлением.

Кроме того, работодатель может выдать сведения о трудовой деятельности не только при увольнении, но и в период работы.

При этом работник может самостоятельно получить всю необходимую информацию о трудовой деятельности из своей электронной книжки — на портале «Госуслуги» или в личном кабинете на сайте ПФР.

Электронная выписка со сведениями о трудовой деятельности формируется в pdf-формате и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью, — отмечается в сообщении ПФР.

Если человек, выбравший электронный формат трудовой книжки, устраивается на новое место работы, он должен предоставить работодателю данные о своей трудовой деятельности либо в распечатанном виде на бумаге, либо в электронном.

Ранее сообщалось, что более половины (54%) работников российских компаний отказались от замены традиционных трудовых книжек электронными. Чаще всего (55%) своё решение они объясняли непониманием принципов работы новых трудовых книжек. Ещё 35% опрошенных усомнились в надёжности новых трудовых книжек с точки зрения безопасности личных данных. Они также отметили, что с недоверием относятся к инициативам властей в сфере цифровизации.