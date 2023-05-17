Россиянам рассказали, как подготовиться к морской рыбалке В МЧС посоветовали не забыть фальшфейер и спасательный жилет при выходе на рыбалку в море

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Оградить себя от опасностей при выходе на морскую рыбалку поможет соблюдение ряда мер безопасности, сообщили «МК в Мурманске» в региональном управлении МЧС. Среди рекомендаций, которых предлагают придерживаться спасатели, — необходимость перед отчаливанием проверить наличие и исправность средств спасения и сигнализации на каждого человека. В их число входят спасательный круг, фальшфейер, спасательный жилет и рация.

В ведомстве подчеркнули, что лодка и весла должны быть исправны, также обязательно наличие емкости для откачивания воды.

Не рекомендуется выход в море на резиновых лодках и маломерных судах с двигателями менее 10 л. с., продолжили в МЧС. Также может быть опасным употребление алкоголя, которое ухудшает координацию и реакцию, не позволяя в чрезвычайной ситуации быстро принять верное решение.

Также в ведомстве посоветовали не выходить в море при плохих погодных условиях и обезопасить себя, заранее уточнив прогноз погоды в планируемом для рыбалки месте. Кроме того, перед выходом на рыбалку нужно сообщить родным и близким о своем местоположении. А лучше всего — рыбачить недалеко от берега.

Ранее сообщалось, что московские рыбаки выловили боевую гранату из Западного залива в столичном районе Нагатинский Затон.