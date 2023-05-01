Московские рыбаки поймали на крючок боевую гранату в Нагатинском Затоне Mash: московские рыбаки поймали на крючок боевую гранату в Нагатинском Затоне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что московские рыбаки выловили боевую гранату из Западного залива в столичном районе Нагатинский Затон. По информации канала, к месту находки приехали полицейские, саперы и сотрудники пожарных служб. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

По данным Mash, в районе 11:15 к поисковому магниту прицепилась заржавевшая граната Ф-1, по словам саперов, снаряд оказался не муляжом, а настоящим, на место вызваны войсковые взрывотехники, которые отвезут снаряд на полигон и безопасно его взорвут.

Mash ранее сообщил, что на востоке Москвы под линией электропередачи обнаружили гранату РГД-5. Снаряд лежал в лесополосе недалеко от МКАД в районе Ивановское. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

19 апреля в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали жильцов дома на улице Большой Филевской. На первом этаже в подъезде была обнаружена граната Ф-1, спрятанная за электрическим щитком.

Кроме того, в Красноярском крае в бухгалтерии управления ЖКХ администрации города Заозерного обнаружили несколько предметов, похожих на гранаты РГД-5, Ф-1 и РГД-33, которые на поверку оказались муляжами. Силовики нашли их при обысках по делу о сокрытии денежных средств.