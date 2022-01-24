Россиянам рассказали, как подготовиться к чрезвычайной ситуации

Чтобы подготовить предметы и продукты первой необходимости на случай чрезвычайной ситуации, будь то пандемия, стихийное бедствие или другие обстоятельства, задуматься об этом стоит заранее. При этом важно помнить, что у некоторых продуктов может закончиться срок годности, пишет Live 24.

Если у вас дома мало места для хранения, выбирайте универсальные товары и предметы, чтобы с максимальной отдачей использовать их. Прежде чем создавать неприкосновенный запас на тяжёлые времена, проведите инвентаризацию того, что у вас уже есть. Во время проверки записывайте то, чего не хватает и что необходимо приобрести, — сообщает издание.

Среди основных предметов, которые стоит запасти на случай чрезвычайной ситуации, авторы выделили 15 позиций: антибактериальное мыло и антисептик для рук, хлорка, фасоль и бобовые, расфасованные обеды в упаковке, сухое молоко, мука, мёд, джем, овсяная каша, макаронные изделия и соус, арахисовое и растительное масла, суп-лапша рамэн или консервированные супы, рис и вода.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов пояснил, что при возникновении ЧС мобильные сети часто бывают перегруженными многочисленными сообщениями рядовых пользователей, что может осложнять работу экстренных служб и ставить под угрозу жизнь и здоровье людей. В свою очередь бывший советник президента по вопросам развития Интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что опасения «силовых зажимов» связаны с отсутствием информации о законопроекте со стороны официальных структур.