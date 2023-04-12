Россиянам рассказали, как отличить межреберную невралгию от рака Онколог Сальков предупредил о способности рака маскироваться под межреберную невралгию

Фото: Shutterstock

Рак может маскироваться под межреберную невралгию, из-за чего иногда пациенту может быть установлен неправильный диагноз, предупредил врач-онколог НМИЦ онкологии им. Блохина Александр Сальков. В беседе с aif.ru он отметил, что назначенные препараты могут на время облегчить боль, но в последствии она проявится снова и не будет уходить. Он рассказал об одном таком случае, когда женщине поставили неправильный диагноз и выписали обезболивающее.

Такое лечение ненадолго дало эффект, поскольку на фоне приема обезболивающих препаратов болевой синдром на время ушел. Поскольку боль не уходила, женщину направили на компьютерную томографию, где у нее была диагностирована хондросаркома, — пояснил специалист.

Межреберная невралгия характеризуется острой односторонней болью, и пациент может четко показать место ее локализации. Также для нее характерно онемение, жжение или пульсация. Невралгия проявляется при перемене положения тела, физических нагрузках, кашле и чихании. Такая боль может возникать и при сердечной катастрофе, но в таком случае она будет сопровождаться одышкой, удушьем, тошнотой или рвотой, а также посинением кожи.

Кардиолог Виктория Львовская ранее предупредила, что боль в области сердца может быть вызвана межреберной невралгией. Болевые ощущения могут появиться и в результате защемления нервов межпозвоночными дисками, а также при патологии легких.