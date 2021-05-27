Россиянам рассказали, как избежать штрафа после возвращения из-за границы

https://static.news.ru/photo/1c74860a-bec4-11eb-81ff-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все, кто вернулся в Россию из-за границы, должны сдать тест на коронавирус, чтобы избежать многотысячного штрафа. Причём с 1 мая необходимо проходить не одно, а два исследования, рассказали «Парламентской газете» в Роспотребнадзоре.

Как отметили в ведомстве, пройти лабораторное исследование методом ПЦР можно в аэропорту, поликлинике или коммерческой лаборатории. Результат первого тестирования следует загрузить на портал госуслуг в течение 72 часов с момента прибытия. До получения справки человек должен соблюдать режим изоляции. Если первый ПЦР-тест окажется отрицательным, то не менее чем через сутки надо пройти второй и тоже предоставить его результат.

В случае если первый анализ окажется положительным, то необходимо вызвать врача и остаться дома, второй тест сдавать не нужно.

По данным Роспотребнадзора, уже почти шесть тысяч москвичей получили уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении за отсутствие теста на COVID-19. Нарушителям грозит штраф до 40 тысяч рублей, а если выяснится, что заболевший заразил кого-либо, то сумма штрафа может составить от 150 до 300 тысяч рублей.

Ранее были определены профессии, для которых вакцинация от COVID станет обязательной. В приказе Минздрава РФ говорится, что к приоритету 1-го уровня в календаре прививок по эпидемическим показаниям относятся работники медицинских и образовательных организаций, организаций социального обслуживания и МФЦ. Также в документе упомянуты граждане с хроническими заболеваниями и жители городов-миллионников.