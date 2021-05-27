Россиянам рассказали, как избежать штрафа после возвращения из-за границы

Все, кто вернулся в Россию из-за границы, должны сдать тест на коронавирус, чтобы избежать многотысячного штрафа. Причём с 1 мая необходимо проходить не одно, а два исследования, рассказали «Парламентской газете» в Роспотребнадзоре.
Как
В случае если первый анализ окажется положительным, то необходимо вызвать врача и остаться дома, второй тест сдавать не нужно.
По данным Роспотребнадзора, уже почти шесть тысяч москвичей получили уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении за отсутствие теста на COVID-19. Нарушителям грозит штраф до 40 тысяч рублей, а если выяснится, что заболевший заразил кого-либо, то сумма штрафа может составить от 150 до 300 тысяч рублей.
Ранее были определены профессии, для которых вакцинация от COVID станет обязательной. В приказе Минздрава РФ говорится, что к приоритету 1-го уровня в календаре прививок по эпидемическим показаниям относятся работники медицинских и образовательных организаций, организаций социального обслуживания и МФЦ. Также в документе упомянуты граждане с хроническими заболеваниями и жители городов-миллионников.