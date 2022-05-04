Россиянам рассказали, что нельзя смывать в раковину

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В раковину лучше не смывать маски для лица с содержанием глины и другие косметические средства, так как их компоненты оседают на трубах и со временем образуют плотные, тяжело очищаемые отложения. Также не стоит смывать в раковину жир и масло, пишет INFOX.ru.

Жир не растворяется в воде и оседает на стенках труб. Он также притягивает к себе частицы других отходов, что приводит к образованию отложений. В этом смысле сливная система похожа на наши кровеносные сосуды: жир её забивает и повышает риск закупорки, — сообщает издание.

Аналогичная ситуация и с бомбочками для ванн, нерастворимые ингредиенты которых остаются в трубах и повышают риск засора. Остатки от подобных косметических средств рекомендуется собрать на сетчатый фильтр и выбросить. Помимо этого, россиянам порекомендовали не сливать в раковину кофейную гущу и кипяток, так как трубы могут пострадать от слишком высокой температуры.

Ранее генеральный директор компании Cersanit в России Юрий Ковтун заявил, что керамическая плитка и сантехника в ближайшие три месяца могут подорожать на 25–30% из-за нарушения поставок сырья и ожидаемого сокращения производства продукции. Он добавил, что сейчас есть сложности с поставками ряда материалов, необходимых для изготовления керамики и сантехники.