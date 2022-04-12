Россиян предупредили о подорожании сантехники на 25%

Генеральный директор компании Cersanit в России Юрий Ковтун заявил, что керамическая плитка и сантехника в ближайшие три месяца могут подорожать на 25–30% из-за нарушения поставок сырья и ожидаемого сокращения производства продукции. Он добавил, что сейчас есть сложности с поставками ряда материалов, необходимых для изготовления керамики и сантехники, сообщает РИА Новости.

Помимо сокращения объёмов производства, вырастут и цены на выпускаемую продукцию. В ближайшие три месяца цены могут вырасти ещё на 25–30%, — поделился Ковтун.

Он отметил, что российским производителям придётся закупать товары в Азии, что будет намного дороже. По словам эксперта, поставки белой глины из Китая обойдутся предприятиям в десять раз дороже.

Аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин ранее заявил, что при покупке смартфонов нужно учитывать текущую экономическую ситуацию и действующие антироссийские санкции. По словам эксперта, лучше приобретать гаджеты среднего ценового сегмента и отказаться от техники Apple. Он добавил, что лучше всего выбирать смартфоны в ценовом диапазоне в 25–50 тысяч рублей.