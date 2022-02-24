Россиянам рассказали, что делать в случае отмены авиарейсов

В форс-мажорной ситуации владельцы авиабилетов могут сдать билеты и вернуть деньги, полететь позже или получить иное предложение от авиакомпании, заявила юрист Яна Бондаренко. Таким образом в беседе с «Невскими Новостями» она прокомментировала информацию о том, что самолёты не могут вылететь из аэропорта Санкт-Петербурга и ещё 12 городов России.

Эта ситуация — форс-мажор. Поэтому здесь нужно руководствоваться тем, чего хотят сами пассажиры, покупатели билетов. Хотят они сдать билеты и получить деньги, полететь потом или получить иное предложение от авиакомпании. Но это форс-мажор. Говорить о том, что дайте нам жилье, дайте нам воды, дайте нам еды, которые требуются в случаях, когда задержка идет, допустим, на три часа, здесь нельзя, — отметила Бондаренко.

Министерство транспорта России заявило о готовности предоставить железнодорожный и автомобильный транспорт для того, чтобы вывезти всех желающих с юга России, сообщили в ведомстве. Вся необходимая помощь гражданам будет оказана. Транспортных ресурсов достаточно для вывоза россиян.

Ранее Росавиация сообщила о приостановке всех рейсов в аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи и из них. Под запретом находятся и полёты из ростовского аэропорта Платов. Пассажирам ближайших рейсов и встречающим россиянам рекомендовано приезжать в аэропорты после снятия ограничений.

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