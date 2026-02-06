Россиянам рассказали, безопасны ли трудовые мигранты из Афганистана

Приезжающие в Россию по трудовой визе мигранты из Афганистана не несут никакой угрозы, сообщил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, за них полностью ответственны работодатели. Кроме того, уточнил он, иностранцы проходят полную проверку, на территории РФ они проживают компактно, а по окончании контракта возвращаются на родину.

Если они прибывают по трудовой визе, работодатель защищает квоту на них в регионе, потом на федеральном уровне. Дальше афганец проходит проверку правоохранительных органов, получает визу. А как только он приедет, работодатель несет за него полную ответственность. Чаще всего таких работников компактно селят, а по окончании контракта отправляют на родину, — сказал Нилов.

Ранее зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что афганцы являются одной из наиболее криминогенных национальностей, наряду с пакистанцами, сенегальцами, палестинцами и сирийцами. По его словам, присутствие трудовых мигрантов из Афганистана не принесет России никакой пользы, а только убытки. Парламентарий напомнил, что в Германии афганцы совершают в шесть раз больше изнасилований, чем немцы.