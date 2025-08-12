Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 12:19

Россиянам раскрыли новую схему мошенничества с самозапретами на кредиты

Доцент Щербаченко: мошенники обманывают россиян через самозапрет на кредиты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники начали активно использовать функцию самозапрета на кредиты и микрозаймы через «Госуслуги» для обмана граждан, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, цель злоумышленников заключается в получении доступа к личным данным пользователей.

С введением функции самозапрета на кредиты или микрозаймы на «Госуслугах» мошенники начали использовать эту возможность в своих схемах. Их цель — получить доступ к личным данным пользователей. Как работает схема? Мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками портала. Они утверждают, что пользователь неправильно установил самозапрет и сервис нужно установить еще раз. Затем злоумышленники нагнетают обстановку, заставляя жертву поверить, что ее финансовая безопасность под угрозой. Они могут использовать такие фразы, как: «Ваши данные могут быть использованы для оформления кредита без вашего ведома», — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что затем мошенники предлагают «помощь» в исправлении ошибки, направляя на фишинговый сайт. По его словам, далее жертва вводит свои личные данные, которые впоследствии будут украдены злоумышленниками. Он добавил, что в результате схемы к третьим лицам могут попасть номер паспорта, ИНН, СНИЛС, банковские счета и другие данные россиян.

Затем в ходе мошеннической схемы злоумышленники предлагают «помочь» исправить ошибку, которую якобы допустила жертва при установке самозапрета. Они просят перейти по ссылке, которую отправляют в сообщении. Ссылка ведет на поддельный сайт, который выглядит как «Госуслуги». Жертва вводит свои личные данные, чтобы сервис надежно работал, для этого достаточно перейти по ссылке из сообщения, ввести личные данные и код из СМС. Если жертва вводит код из СМС, мошенники получают полный доступ к ее аккаунту на «Госуслугах». Теперь они могут узнать всю личную информацию: номер паспорта, ИНН, СНИЛС, банковские счета и другие данные, — резюмировал Щербаченко.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что самозапрет на выдачу кредитов через «Госуслуги» оформили уже порядка 13,5 млн россиян. По его словам, это позволяет гражданам не допустить нарушения их прав. Кроме того, 800 тысяч человек запретили совершение сделок с недвижимостью без их присутствия.

кредиты
мошенники
Госуслуги
россияне
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала, кому опасно ходить на хоррор-квесты
Обычный день в детском саду закончился кошмаром из-за атаки пчел
Жертву педофила поставили в угол: как семья инженеров пренебрегла дочкой
Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА
«Какой-то ужас»: мать Тимати обругали за один поступок на родах его девушки
ВСУ оказались в огневом мешке под Константиновкой
В Госдуме назвали нюанс эксплуатации авто с нарушением заводских настроек
Кэти Перри оштрафовали на полмиллиона рублей
Стало известно, кто чаще всего страдает от психологического насилия
Крымчанка год избивала дочь, пока вся семья молчала
Педиатр пояснил, зачем нужна проверка репродуктивного здоровья с шести лет
Президент Казахстана ударом руки разбил деревянную доску и попал на видео
Власти предлагают снижать пенсионный возраст по количеству детей
«Другого пути нет»: украинцев призвали смириться с потерей территорий
В Крыму высмеяли оправдания Зеленского о территориальных уступках
В ГД раскрыли, стоит ли мигрантам запретить работать курьерами в России
Магнитные бури сегодня, 12 августа: что будет завтра, слабость, сонливость
Озвучены главные требования России и США перед встречей на Аляске
Схватка трехметрового аллигатора и питона попала на видео
Психиатр раскрыл, поможет ли гипноз стереть воспоминания об измене
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.