Россиянам раскрыли новую схему мошенничества с самозапретами на кредиты

Мошенники начали активно использовать функцию самозапрета на кредиты и микрозаймы через «Госуслуги» для обмана граждан, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, цель злоумышленников заключается в получении доступа к личным данным пользователей.

Он отметил, что затем мошенники предлагают «помощь» в исправлении ошибки, направляя на фишинговый сайт. По его словам, далее жертва вводит свои личные данные, которые впоследствии будут украдены злоумышленниками. Он добавил, что в результате схемы к третьим лицам могут попасть номер паспорта, ИНН, СНИЛС, банковские счета и другие данные россиян.

Затем в ходе мошеннической схемы злоумышленники предлагают «помочь» исправить ошибку, которую якобы допустила жертва при установке самозапрета. Они просят перейти по ссылке, которую отправляют в сообщении. Ссылка ведет на поддельный сайт, который выглядит как «Госуслуги». Жертва вводит свои личные данные, чтобы сервис надежно работал, для этого достаточно перейти по ссылке из сообщения, ввести личные данные и код из СМС. Если жертва вводит код из СМС, мошенники получают полный доступ к ее аккаунту на «Госуслугах». Теперь они могут узнать всю личную информацию: номер паспорта, ИНН, СНИЛС, банковские счета и другие данные, — резюмировал Щербаченко.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что самозапрет на выдачу кредитов через «Госуслуги» оформили уже порядка 13,5 млн россиян. По его словам, это позволяет гражданам не допустить нарушения их прав. Кроме того, 800 тысяч человек запретили совершение сделок с недвижимостью без их присутствия.