Россиянам посоветовали переходить на цикорий из-за роста цен на кофе Глава Союза защиты прав потребителей предложил переходить на цикорий вместо кофе

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Цена на все импортные товары может повыситься на 30% до конца года, заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. В беседе с «Радио 1» он предложил россиянам переходить на цикорий или краснодарский чай, которые будут более доступны, вместо кофе из-за роста стоимости на данный продукт.

В пределах до 30% стоит ожидать роста до Нового года. Все импортное становится менее доступным. <...> Может быть, часть потребителей перейдет на другие виды напитков, будут больше пить заменителей кофе, например, цикорий. Или будут больше краснодарский чай пить, так как это будет более доступно по цене, — уточнил эксперт.

По словам Шапкина, импортные товары будут становится менее доступными для россиян. Он подчеркнул, что существует опасность сохранения тенденции и в следующем году. Некоторые эксперты также утверждают, что ритейлерам скорее всего придется договариваться с производителями об увеличении промоакций.

Ранее стало известно, что многие крупные производители кофе и чая планируют в сентябре 2023 года поднять цены на 6–9% из-за падения курса рубля. Стоимость кондитерских изделий может увеличиться почти на 15%. Также к началу осени могут повысить цены на колбасы, сосиски и суши.