Россиянам посоветовали, как лучше устроиться на новую работу

https://static.news.ru/photo/90a8aa98-94b7-11ea-847c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В том случае. если человек ищет новую работу. ему не нужно стесняться сообщить об этом как можно большему числу знакомых. такой совет дала из главных хедхантеров России Алёна Владимирская.

В интервью «Комсомольской правде» Владимирская посоветовала оставшимся без работы людям не стесняться публично рассказать о своей проблеме.

Чем большему количеству ваших знакомых, бывших коллег, людей, с которыми вы пересекались, клиентов, вы расскажете о том, что ищете работу, тем больше вы увеличите шансы на то, что вас будут приглашать, — отметила Владимирская.

Также она посоветовала обратиться к карьерному консультанту, который поможет в поисках новой работы на основе имеющегося опыта и навыков соискателя, затратив на это меньше времени и средств.

При этом Владимирская призвала ищущих работу самостоятельно оценить свои навыки и определить, что у них лучше всего получается, чтобы, при желании, сформировать новую профессию.

Как ни странно, у многих это работает, — резюмировала она.