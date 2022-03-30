Россиянам порекомендовали пока не брать ипотеку

Из-за текущей экономической ситуации в России рынок недвижимости нестабилен, поэтому покупать квартиру в ипотеку сейчас не выгодно никому, особенно семьям с детьми, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Она добавила, что рынок ипотеки состоит из рынка недвижимости, рынка труда и финансового рынка, пишет «Радио 1».

Финансовый рынок обозначил свои условия, но рынок недвижимости сейчас находится в большой турбулентности, и многие застройщики говорят о подорожании стройматериалов и о том, что они могут задерживать сроки сдачи жилья. Уже принято решение, что в случае, если застройщик не укладывается в срок, который указан в договоре, то клиент не имеет права обращаться в суд, — пояснила Радченко.

Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%. Ранее президент Владимир Путин поручил кабмину провести корректировку условий льготной ипотеки на новостройки, касающихся процентной ставки и максимального размера кредита.

Инициатором повышения ставки по льготной ипотеке с 7% до 12% и максимального размера кредита стал вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, пришло время изменить существующие параметры. Он добавил, что власти будут наблюдать за работой обновлённой программы и при необходимости смогут скорректировать процентную ставку.