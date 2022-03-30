В России увеличили максимальную ставку по льготной ипотеке до 12%

Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%, передаёт ТАСС. Он также подписал документ о разрешении параллельного импорта в Россию по отдельным видам продукции, список по ним будет определён Минпроторгом.

Одной из тем совещания с президентом России стали вопросы, касающиеся ипотечных программ. В соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе льготной ипотеки в 12% годовых. Соответствующее постановление подписано, — заявил глава правительства.

Ранее президент Владимир Путин поручил кабмину провести корректировку условий льготной ипотеки на новостройки, касающихся процентной ставки и максимального размера кредита.

Инициатором повышения ставки по льготной ипотеке с 7% до 12% и максимального размера кредита стал вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, пришло время изменить существующие параметры. Он добавил, что власти будут наблюдать за работой обновлённой программы и при необходимости смогут скорректировать процентную ставку.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее назвал в Telegram-канале ведомства условия, которым должны будут соответствовать российские IT-специалисты, желающие получить льготную ипотеку. Рассчитывать на такие кредиты смогут сотрудники IT-отрасли в возрасте до 40 лет и доходом не менее 150 тысяч рублей.