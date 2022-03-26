В Минцифры назвали условия льготной ипотеки для IT-специалистов

Глава Минцифры Максут Шадаев назвал в Telegram-канале ведомства условия, которым должны будут соответствовать российские IT-специалисты, желающие получить льготную ипотеку. Рассчитывать на такие кредиты смогут айтишники в возрасте до 40 лет и доходом не менее 150 тысяч рублей.

Льготную ипотеку смогут получить ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионерах и от 150 тысяч рублей — в регионах, — отметил министр.

Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поддержал предложение повысить ставку по льготной ипотеке с 7 до 12% с 1 апреля и увеличить максимальный размер кредита. Он также заверил, что власти страны смогут гибко регулировать программу льготной ипотеки на новостройки. В Госдуме предлагали выдавать её россиянам под 5%. По мнению парламентариев, это поможет поддержать отрасль и сохранить доступность жилья.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев с пониманием отнёсся к IT-специалистам, покинувшим Россию на фоне ухода из страны крупных зарубежных компаний. По его словам, власти РФ делают всё возможное, чтобы отечественные профессионалы не покидали страну.