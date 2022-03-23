Хуснуллин предложил увеличить ставку по льготной ипотеке до 12%

Вице-премьер России Марат Хуснуллин внёс предложение о повышении ставки по льготной ипотеке на новостройки до 12%. Ранее она составляла 7%. По мнению вице-премьера, пришло время изменить существующие параметры, пишет РИА Новости.

Сейчас считаем, что пришло время изменить параметры и вернуть к тому, как они были раньше, то есть поднять ставку до 12%. B сумму кредитов для четырёх регионов, где стоимость недвижимости высокая, — Москва и область, Санкт-Петербург и Ленобласть — поднять до 12 млн рублей, а для всех других — с трёх до шести млн рублей, — заявил он в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Вице-премьер отметил, что власти будут наблюдать за работой обновлённой программы. Хуснуллин добавил, что государство будет корректировать процентную ставку при необходимости.

Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию в России, банки оставили ряд предложений по льготной ипотеке, при этом россиянам не стоит кидаться на все возможные варианты с целью вложить деньги, считает эксперт по недвижимости Константин Барсуков. По мнению специалиста, гражданам не следует поддаваться панике. Он уверен, что необходимо отталкиваться от решений, принятых до кризиса.