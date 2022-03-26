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Путин поручил скорректировать условия льготной ипотеки

10:44, 28 марта 2022
Путин поручил скорректировать условия льготной ипотеки Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru
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Президент Владимир Путин поручил кабмину провести корректировку условий льготной ипотеки на новостройки, касающихся процентной ставки и максимального размера кредита. Изменения должны быть внесены с 1 апреля, сообщается на сайте Кремля.

Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам РФ на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 12% годовых на весь срок кредита, а максимальный размер кредита не должен превышать 12 млн. рублей для г.Москвы, г.Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн. рублей для остальных субъектов, — говорится в тесте поручения.

Президент также отметил, что кабмин должен обеспечить сохранение действующих условий льготной ипотеки для семей с детьми, программы «Дальневосточная ипотека», а также программы предоставления кредитов на строительство или покупку жилья на селе. 

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