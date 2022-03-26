Путин поручил скорректировать условия льготной ипотеки

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Рубль продолжает расти на открытии торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.05 мск снижался на 70 копеек — до 95,3 рубля, курс евро падал на 2,4 рубля — до 102,6 рубля.

Минутами ранее евро максимально опускался до 97,5 рубля, доллар — до 92,51 рубля. Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что на курс рубля, кроме санкций и контрсанкций, также давят...