Путин поддержал предложение кабмина о повышении ипотечной ставки

Президент РФ Владимир Путин в среду, 23 марта, на совещании с членами правительства, поддержал предложение повысить ставку по льготной ипотеке с 7% до 12% с 1 апреля и увеличить максимальный размер кредита, сообщает ТАСС. По словам российского лидера, требуется также подумать о сохранении ставки по семейной, дальневосточной и сельской программам.

Президент заверил, что власти страны смогут гибко регулировать программу льготной ипотеки на новостройки. Она была запущена ещё в 2020 году в виде антикризисной меры в связи с пандемией.

Сегодня ставка по такой льготной ипотеке 7%, а предельный размер кредита для всех регионов один и составляет 3 млн рублей, — напомнил Путин.

Основываясь на тенденции ипотечного рынка, правительством было предложено увеличить предельный размер льготной ипотеки для таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области до 12 млн рублей, для остальных регионов сумма составит до 6 млн рублей.

Давайте сделаем это, согласен, — сказал президент.

Он также выступил с поддержкой идеи повысить ставку до 12%, отметив, что даже в таком случае она останется существенно — почти в два раза — ниже рыночной.

Принципиальная позиция — сохранить ставки по ипотечным спецпрограммам: 6% — по семейной, 3% — по сельской и 2% — по дальневосточной — отметил также Путин.



Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее внёс предложение о повышении ставки льготной ипотеки на новостройки до 12%. Ранее льготная ставка по ипотеке составляла 7%. По словам Хуснуллина, пришло время изменить существующие параметры. Он также отметил, что добавил, что государство будет корректировать процентную ставку при необходимости.