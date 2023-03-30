Россиянам перечислили минусы репетиторов при подготовке к ЕГЭ Эксперт в сфере образования Решетникова назвала репетиторство формой бизнеса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Репетиторство является очередной формой бизнеса, поэтому часто ученик, который ходит на дополнительные курсы при подготовке к ЕГЭ, в действительности не получает каких-либо уникальных знаний и навыков, предупредила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова. В разговоре с KP.RU она пояснила, что качество образования осталось на таком же уровне, что было и до введения ЕГЭ.

Этот бизнес сформировался буквально с первых лет ЕГЭ. Тогда же появился миф, что только репетитор является носителем каких-то особенных знаний, которые помогут человеку набрать большее количество баллов. И это повлекло за собой следующее: что качество образования у нас упало, учителя не способны подготовить к экзаменам и так далее. Но это все не так, — отметила эксперт.

Решетникова уточнила, что восполнить все проблемы в знаниях ученика не сможет ни один репетитор, поэтому верить подобным словам не стоит. Кроме того, научить писать сочинения за несколько месяцев, как обещают на многих курсах, практически нереально. Эксперт пояснила, что в этот процесс закладываются базовые знания, которые школьники получают в процессе обучения. Она отметила, что ее удивляет популярность репетиторов по русском языку, так как они не дают особых дополнительных знаний.

Заместитель председателя Общественного совета при Департаменте образования и науки Москвы Александр Милкус тоже считает, что репетиторы во многих ситуациях не нужны. Он пояснил, что большинство из них просто «натаскивают» на выполнение определенных примеров и задач, с чем можно справиться и самостоятельно.

Многие учителя вовсе не считают, что натаскивание на предметы, проработка ответов на вопросы ЕГЭ — это плохо. Считается, что дети просто по много раз решают те же самые примеры, которые будут в экзаменах. Обучение идет тем же заданиям, которые дают в школе, то есть это самый обычный учебный процесс, — рассказал Милкус.

Педагог Анастасия Малеева ранее посоветовала больше общаться с ребенком в период подготовки к экзаменам о объяснять, что ЕГЭ и ОГЭ являются всего лишь очередным этапом в жизни. Она отметила, что главный страх для школьника заключается в неизвестности, поэтому родителям стоит отправить его на пробный экзамен.