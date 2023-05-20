Россиянам объяснили, почему не нужно ставить фигурки гномов на даче Глава Союза дачников Чаплин призвал не ставить фигурки гномов на участках, так как они устарели

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Гипсовые фигурки гномов и пластиковые пруды давно вышли из моды, а потому их не нужно ставить на дачных участках, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, элементы декора должны органично вписываться в интерьер участка и только поэтому фигурки сказочных персонажей на даче могут быть оправданы.

В погоне за улучшением своего участка стоит знать, что есть садовые объекты, которые постепенно выходят из моды. Не тратьте деньги и усилия на задумки, которые уже неактуальны... Садовые фигуры, цветные гипсовые гномы уже вышли из моды. Скульптура имеет место быть, если она встраивается в дизайн участка органично, — сказал Чаплин.

По его мнению, водоемы на дачных участках следует огораживать камнем, а не пластиком. Также стоит перестать ставить огромные беседки для шашлыка, поскольку они старомодны и пожароопасны, уточнил депутат Госдумы. В список неактуальных дачных построек он также занес большие деревянные сооружения и огромные камни-валуны.

Как заявлял ранее Чаплин, чтобы получить к июню красивую дачную лужайку для солнечных ванн и барбекю, необходимо правильно посеять газон. По его словам, в целом газонную траву можно разделить на три группы: декоративная, специальная и универсальная. Засевать площадку при этом лучше всего по принципу «вдоль и поперек».