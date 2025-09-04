Россиянам объяснили, надо ли удалять аккаунты в Instagram или Facebook

Россиянам объяснили, надо ли удалять аккаунты в Instagram или Facebook Депутат Никитин исключил необходимость удаления аккаунтов в зарубежных соцсетях

Россиян не обязывают удалять аккаунты в зарубежных соцсетях, например, в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и Facebook (деятельность в РФ запрещена), заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин. При этом, по его словам, создаются условия для перехода на легальные отечественные площадки.

Российские соцсети предлагают качественные условия для общения, бизнеса и творчества. Разные аудитории находят подходящие форматы, — объяснил парламентарий.

Никитин уточнил, что 58% граждан беспокоит сохранность данных на иностранных платформах. Эти данные физически хранятся за рубежом и не подпадают под российский закон о защите персональных данных.

Один из способов снизить риски — полное удаление аккаунта, добавил депутат. По его мнению, это минимизирует цифровой след и исключит утечку информации.

Ранее стало известно, что число пользователей MAX превысило 30 млн человек. С момента запуска в нем отправили уже более миллиарда сообщений, а число звонков в конце августа и начале сентября превысило 8 млн в день.