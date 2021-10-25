Россиянам объяснили, когда должна снижаться плата за ЖКУ

В случае если поставщик тепла, воды и других ресурсов оказывает некачественные услуги, россияне могут не платить за них или получить перерасчёт. Об этом рассказал в интервью агентству ПРАЙМ генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

По словам Минко, закон предусматривает запуск отопления, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится на уровне не выше восьми градусов. При этом более поздний запуск отопления не допускается, а вот более ранний вполне возможен.

Запущенное отопление — это не просто булькающая вода в батареях, это соблюдение норм, когда температура в жилых помещениях не должна опускаться ниже +18 градусов, а в угловых жилых помещениях — ниже +20 С, — подчеркнул эксперт.

Если отопления запущено, но в помещении прохладно, показатели отличны от нормативов, следует обращаться в управляющую компанию для устранения проблем, связанных с внутридомовой сетью. При этом весь период предоставления некачественных услуг подлежит перерасчёту, потребители не обязаны за него платить, напомнил эксперт.

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