Юрист назвал новые способы мошенничества в сфере ЖКХ

Юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Балдин рассказал о новом виде мошенничества в сфере ЖКХ. Жулики под видом сотрудников управляющих компаний ходят по квартирам и предлагают установить газоанализаторы и фильтры для воды, пишет РИА Новости.

Приборы на самом деле поддельные, так как устанавливать газоанализаторы может только газовая служба.

Настоящие газовые анализаторы монтируются прямо на газовую трубу, в случае утечки труба перекрывается, а информация передаётся на пульт аварийной газовой службы. Установку газовых анализаторов может выполнять только специализированная организация, — пояснил юрист.

Торговля поддельными фильтрами для воды — самый распространённый способ мошенничества. Псевдосотрудники УК настоятельно навязывают его жильцам. Но если возникли сомнения, стоит перезвонить в свою управляющую компанию и уточнить, действительно ли их специалисты ходят по квартирам.

Если пришёл человек, представляющийся сотрудником управляющей компании, жильцы всегда могут проверить достоверность визита, позвонив в управляющую компанию, после чего решить, стоит ли пускать его в квартиру, — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье сотрудникам «Мособлгаза» выдадут QR-коды, чтобы упростить им доступ в квартиры граждан. Из-за участившихся случаев мошенничества, когда злоумышленники представляются работниками газовых служб, россияне перестали пускать в дома настоящих специалистов для проверки оборудования.