Россиянам объяснили, как выбрать защищающий от любого ливня зонт Инженер Кучеров: от любого ливня и урагана защитит зонт с 16 спицами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

От сильного ливня или урагана защитит зонт с 10-16 спицами, рассказал инженер лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Роман Кучеров. Он отметил, что чем больше опор, тем прочнее конструкция.

Чем прочнее материалы, чем больше опор, тем надежнее зонт. От ливня или урагана защитят модели с 10-16 спицами. Чем больше спиц, тем больше купол зонта, а значит он защитит и от косого дождя при боковом ветре. Лучше выбирать зонт, чьи спицы сделаны из фибергласса, а каркас из стали, а не из алюминия. Последний может не выдержать резкого порыва ветра, — подчеркнул Кучеров.

По его словам, повышенную непромокаемость зонта обеспечат материалы с водоотталкивающими свойствами: нейлон, тефлон или микроволокно. Кучеров добавил, что наиболее прочными являются зонты-трости, так как у них самые большие купола и минимум подвижных частей.

Что касается конструкции, самым прочными являются зонты-трости, у них самые большие купола и минимум подвижных частей, что обеспечивается их долговечность. Однако не всем удобно носить подобные зонты с собой, поэтому оптимальный вариант — складные зонты с 10-16 спицами из материалов, описанных выше, — подытожил Кучеров.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов заявил, что дожди, которые участились в Москве и других регионах России, связаны с аэрозолями. По его словам, аэрозоли являются центрами конденсации. При этом эксперт добавил, что не стоит придавать этому фактору слишком большое значение, так как восприятие частоты дождей — понятие весьма субъективное.