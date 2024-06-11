Климатолог объяснил, с чем связаны участившиеся дожди в городах России Климатолог Карнаухов: частые дожди в Москве и регионах связаны с аэрозолями

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дожди, которые участились в Москве и других регионах России, связаны с аэрозолями, заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН климатолог Алексей Карнаухов в интервью радио Sputnik. По его словам, аэрозоли являются центрами конденсации.

На машинах изнашиваются шины, и их частицы — это некие аэрозоли. Пыль, которая поднимается из-под колес, добавляет аэрозольных частиц. В атмосфере мегаполисов всегда содержится повышенное количество аэрозолей <...>. Если таких центров [конденсации] нет, влага может довольно долго находиться в воздухе в виде облаков. А когда появляется центр конденсации, микрокапли влаги собираются в большие капли, и те уже в виде дождя падают на землю, — отметил Карнаухов.

Именно поэтому происходит учащение осадков над мегаполисами, пояснил собеседник. Он добавил, что данному фактору не стоит придавать большое значение, поскольку экстремальные погодные условия в городах с высокой плотностью населения воспринимаются более болезненно, чем в тех регионах, где людей меньше.

Ранее специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что на этой неделе в столице ожидаются дожди, также может пойти град. По словам синоптика, осадки начнутся со вторника, 11 июня.