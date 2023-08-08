Россиянам объяснили, как ведут себя жертвы мошенников Психолог Идзиковский назвал высокую тревожность признаком поведения жертвы мошенника

Фото: shutterstock.com

Чтобы определить, что близкий человек стал жертвой мошенников и попал под их влияние, следует обратить внимание на его поведение, посоветовал психолог Евгений Идзиковский. В разговоре с «Радио 1» он уточнил, что после звонков злоумышленников человек начинает испытывать высокую тревожность, погружается в собственные мысли и может скрывать разговоры с незнакомцами по телефону.

Высокая тревога, нехарактерная погруженность в свои мысли или странная активность. Неожиданные долгие разговоры по телефону с непонятными людьми, попытки что-то скрыть, — пояснил психолог.

По словам Идзиковского, незнакомые люди звонят только для собственной выгоды. Он предупредил, что необходимо противостоять манипуляциям мошенников. Специалист подчеркнул, что надо спрашивать, откуда поступил звонок, после чего следует положить трубку и перезвонить в учреждение по официальному номеру.

О вас никто посторонний не заботится. Никто и никогда не будет вам звонить, чтобы от чего-то предостеречь или сделать вам хорошо. Все, кто вам звонит, имеют свой интерес, — заключил психолог.

В МВД РФ ранее сообщили, что за последнее время резко выросло число сообщений об использовании телефонными мошенниками новой тактики. Они не только похищают деньги россиян, но и пытаются вовлечь их в диверсионную и террористическую деятельность.