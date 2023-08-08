Россиян предупредили о новой тактике телефонных мошенников с Украины МВД: телефонные мошенники с Украины хотят сделать россиян террористами и диверсантами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В последнее время резко выросло число сообщений об использовании телефонными мошенниками новой тактики: они не только похищают деньги россиян, но и пытаются вовлечь их в диверсионную и террористическую деятельность, сообщает МВД РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве призвали граждан внимательно относиться к звонкам, в ходе которых от них требуют совершить противозаконные действия, и немедленно извещать об этом полицию.

В министерстве пояснили, что мошенники действуют по определенной схеме. Сначала они сообщают жертве, что ее средства на банковском счету пытаются похитить или же они уже украдены, а затем выступают с предложением помочь правоохранительным органам остановить преступников или же отомстить аферистам. В любом случае разговор заканчивается требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

Характерно, что мошенники стали массово использовать этот прием лишь в течение последней недели. Это косвенно свидетельствует о том, что практически все атакующие россиян телефонные мошенники находятся на Украине и выполняют одни и те же приказы, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в большинстве случаев жертвами мошенников становятся пожилые россияне. Злоумышленники рассматривают их как «расходный материал» для создания информационных поводов, отметили в МВД.

Накануне из-за участившихся поджогов военкоматов депутат ГД Сергей Миронов предложил Минобороны РФ рассматривать украинские кол-центры как военные объекты.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Казани задержали 62-летнюю пенсионерку при попытке поджога здания военкомата. По данным канала, совершить этот поступок ее убедили некие люди, представившиеся сотрудниками ФСБ. Минобороны России данную информацию не комментировало.