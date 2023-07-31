Пенсионерка подожгла военкомат по требованию «сотрудников ФСБ» Baza: в Казани задержали пенсионерку за поджог военкомата по требованию «сотрудников ФСБ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Казани задержана 62- летняя женщина при попытке поджога здания военкомата. По данным канала, совершить этот поступок ее убедили некие люди, представившиеся сотрудниками ФСБ. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Канал уточняет, что инцидент произошел вечером 29 июля. По предварительным данным, женщина пришла к зданию военкомата Кировского и Московского районов, облила одну из стен бензином и подожгла.

Как стало известно журналистам, после задержания пенсионерка сообщила на допросе, что подожгла военкомат по требованию неких граждан, которые в телефонном разговоре представились ей сотрудниками спецслужб. Они потребовали от женщины выполнить их указания, пригрозив, что у ее дочери могут возникнуть проблемы в случае неповиновения.

По сведениям канала, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о об уничтожении чужого имущества. Пенсионерка находится под подпиской о невыезде.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о задержании 51-летней учительницы русского языка за попытку поджечь военный комиссариат в Крыму. По данным канала, женщина кинула «коктейль Молотова» в здание, но поджога не произошло. При задержании у нее в телефоне нашли переписку с куратором, уточняет канал. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.