Россиянам объяснили, как оказать первую помощь при аллергии на цветы Аллерголог Гучапшева: при острой реакции на цветы нужно вызвать скорую помощь

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При аллергии на цветы необходимо прекратить контакт с раздражителем, промыть лицо и глаза, а также принять антигистаминный препарат второго поколения, рассказал NEWS.ru аллерголог Елена Гучапшева. По ее словам, при острой реакции необходимо сразу прекратить контакт с аллергеном и вызвать скорую помощь в случае отека.

Прекратите контакт с аллергеном, промойте лицо и глаза, промойте нос физиологическим раствором или специальными морскими растворами. Примите антигистаминный препарат второго поколения. В случае наличия отека, затрудненного дыхания — вызвать скорую помощь или обратиться в приемный покой больницы, — добавила Гучапшева.

Ранее флорист Дарья Старостина посоветовала мужчинам на День всех влюбленных подарить второй половинке букет в коробке или в корзине. Специалист подчеркнула: главное, чтобы композиция сочеталась и не выглядела вульгарно или вычурно.

Наиболее популярными цветами в этот праздник являются розы. Красные или ярко-розовые цветы можно преподнести возлюбленной в знак большой любви и страсти, а розовые или белые подойдут, чтобы продемонстрировать нежное отношение к избраннице. Старостина также посоветовала обратить внимание на пионы или лилии.