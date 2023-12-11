Россиянам объяснили, как не остаться без выходного пособия при сокращении Депутат Чаплин: при сокращении нельзя писать заявление по собственному желанию

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При сокращении или ликвидации компании нельзя писать заявление об уходе по собственному желанию, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, в таком случае есть риск лишиться выходного пособия.

Ни в коем случае не писать заявление по собственному желанию, тогда работник не сможет требовать выходного пособия, которое работодатель по закону просто обязан обеспечить. Такая же ситуация и с ликвидацией организации, — подчеркнул он.

Чаплин напомнил, что размер пособия по закону равен среднемесячному заработку, сократить сумму работодатель не может, а может только выплатить пособие в большем размере. Кроме того, если в месяце после увольнения есть праздничные дни, то они считаются рабочими и оплачиваются, указал депутат.

Пособие выплачивается в день увольнения, поэтому не нужно доверять словам отдела кадров о том, что вам заплатят через неделю, например. Значит, работодатель пытается подделать какие-то документы, — предупредил Чаплин.

Вместе с этим работодатель обязан будет выплатить еще один среднемесячный заработок, если сотрудник не найдет работу в течение месяца после увольнения. Однако для этого надо будет обратиться в службу занятости. В данном случае можно будет претендовать и на выплату за третий месяц нахождения без работы.

Кроме того, Чаплин напомнил, что выходное пособие и компенсация за эти три месяца не облагаются НДФЛ или страховыми взносами. При этом индивидуальные предприниматели платят выходное пособие при сокращении штата или в случае прекращения деятельности, только если это предусмотрено заключенным трудовым договором, пояснил депутат.

Ранее Чаплин заявлял, что руководство предприятия обязано помочь сокращаемому сотруднику найти новую работу либо прекратить сотрудничество с выплатой денежного пособия. Он отметил, что иногда начальство предлагает подчиненным уйти по собственному желанию, экономя средства на положенных компенсациях.