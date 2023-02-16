Россиянам объяснили, как праздничные дни в феврале повлияют на их зарплату Юрист Воробьев: февральские праздники никак не повлияют на зарплаты россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зарплата россиян не уменьшится из-за февральских праздников, если она является фиксированной и измеряется в месяцах, рассказал «Москве 24» юрист Василий Воробьев. При этом если начальство попросит сотрудника выйти на работу в официальный праздничный день, оплачиваться она будет в двойном размере, напомнил эксперт. По его словам, некоторые работодатели могут упустить этот момент, поэтому важно самостоятельно проверять табель учета рабочего времени.

У кого есть фиксированный оклад, который измеряется в месяцах и платится в одно и то же время, зарплата не уменьшится никак, — заявил Воробьев.

Юрист уточнил, что двойная оплата за работу в праздники не касается людей со сменным графиком. Эксперт пояснил, что у таких работников смены периодически могут выпадать на выходные, поэтому и за праздничные дни они получат зарплату в обычном размере.

В Роструде ранее напомнили, что в конце февраля россиян ждут трехдневная рабочая неделя и длинные выходные. Жители страны смогут отдохнуть с 23 по 26 февраля включительно. В ведомстве уточнили, что выходные приурочена ко Дню защитника Отечества.