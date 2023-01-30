Россиянам напомнили о длинных выходных Роструд: в конце февраля россиян ждет короткая рабочая неделя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В конце февраля россиян ждут трехдневная рабочая неделя и длинные выходные, напомнил Роструд в своем Telegram-канале. С 23 по 26 февраля включительно жители страны смогут отдохнуть. Нерабочая четырехдневка приурочена ко Дню защитника Отечества.

Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля, — пояснили в ведомстве.

Кроме того, 22 февраля — это предпраздничный день, поэтому его продолжительность сокращается на один час. Увеличение количества выходных дней в феврале, с 23 по 26 числа, обусловлено переносом с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля.

В Роструде обратили внимание, что при шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, является рабочей.

Ранее кабмин России не поддержал проект о признании 31 декабря выходным днем. В правительстве напомнили, что в 2022 году 31 декабря был нерабочим днем, в 2023-м он также будет выходным. Российские власти в каждом случае принимают решение, исходя из «обстоятельств и условий, а также с учетом мнений всех сторон по использованию нерабочих дней».