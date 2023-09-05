Россиянам объяснили, что делать при обнаружении дрона Киберэксперт Клешнин посоветовал звонить в полицию при обнаружении БПЛА

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При обнаружении дрона в небе следует сразу звонить в полицию, посоветовал киберэксперт Владимир Клешнин. В беседе с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя пытаться сбить его самостоятельно. Представители силовых ведомств самостоятельно разберутся, представляет ли беспилотник опасность и необходимо ли его нейтрализовать. Вопросами безопасности должны заниматься правоохранители, уверен эксперт.

Силовые ведомства сами разберутся, военное устройство летит или гражданское и нужно ли его нейтрализовать. Оставьте вопросы безопасности экспертам, — порекомендовал Клешнин.

По словам эксперта, засечь дрон в небе можно не только глазами, но и при помощи специальных технических средств. Клешнин уточнил, что пытаться убежать от подозрительного беспилотника не имеет смысла. Он пояснил, что без дополнительных детекторов нельзя понять, откуда именно он летит и в какую сторону.

В Подмосковье полиция ранее забрала у пенсионера-изобретателя образец беспилотника, который он планировал предложить государству для запуска в массовое производство. Когда к жителю села Бисерово в Богородском округе нагрянули правоохранители, он как раз возвращался с испытаний нового дрона вместе с двумя помощниками.