Россиянам назвали услугу, способную превратить смартфон в «кирпич» Эксперт Залотдинов: перепрошивка и неофициальное ПО могут превратить смартфон в «кирпич»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Технический директор ИМБА ИТ Марат Залотдинов заявил, что испортить смартфон способна распространенная услуга. Речь идет о перепрошивке и установке неофициального программного обеспечения, отметил он в беседе с ПРАЙМ.

Эксперт подчеркнул, что данную услугу предлагают частные сервисы, она несет в себе как новые возможности, так и риски. В частности, этот софт дает возможность мошенникам добраться до персональных данных. Перепрошивка может обернуться установкой вирусного ПО, с помощью которого можно будет украсть фото, контакты, а также взломать мессенджеры и перехватить сообщения.

По его мнению, под угрозой окажутся и сбережения, так как во время операций может произойти сбой и у мошенников появится шанс перехватить банковскую информацию: SMS с кодами от банка.

Устройство могут даже полностью вывести из строя без возможности восстановления — проще говоря, оно превратится в «кирпич», — пояснил эксперт.

Он посоветовал обращаться в официальные сервисы, которые имеют сертификацию, и специалисты там работают давно. В этом случае риск незапланированных вторжений через внештатное ПО будет сведен к минимуму.

Ранее аналитик Евгений Баклушин посоветовал не хранить на смартфонах чувствительную информацию. Любые устройства могут быть «полностью подчинены» компаниям-производителям, таким как Apple или Android, отметил эксперт.