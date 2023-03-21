Аналитик призвал не хранить чувствительную информацию на смартфонах Аналитик Баклушин призвал не хранить чувствительную информацию на смартфонах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любые устройства могут быть «полностью подчинены» компаниям-производителям, таким как Apple или Android, поэтому в смартфонах лучше не хранить особо чувствительную информацию, заявил в беседе с «360» аналитик Евгений Баклушин. По его словам, особенно это касается сведений, содержащих гостайну. Эксперт подчеркнул, что смартфоны отправляют данные о пользователях материнской компании, хоть и в обезличенном виде.

И айфоны, и устройства под управлением Android могут быть полностью подчинены своим производителям. Любой смартфон отправляет в материнскую компанию информацию о своем пользователе <...>, но в подавляющем большинстве случаев вы безлики для него, просто пользователь № 1539568496, — уточнил Баклушин.

Аналитик пояснил, что любые гаджеты собирают информацию о пользователях, такую как их местоположение, СМС-сообщения и списки контактов. При этом он подчеркнул, что iPhone в этом плане не более опасны, чем смартфоны от Android.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовали до конца марта заменить iPhone на смартфоны других марок и работающих на иной оперативной системе. По словам источника, для работников могут закупить «безопасные телефоны», чтобы облегчить отказ от американских гаджетов.

Позднее член Совфеда Владимир Джабаров заявил, что сенаторам не рекомендовали отказаться от iPhone. Он уточнил, что перед важными совещаниями законодатели сдают свои телефоны вне зависимости от марки.