Россиянам назвали способ получения за работу двойного оклада

https://static.news.ru/photo/b955ce72-a568-11eb-91a4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне могут рассчитывать на двойной оклад, если работают сверх обычного графика или расписания смен, заявил судебный эксперт Юрий Капштык в интервью «Российской газете».

По его словам, данная норма прописана в статье 153 Трудового кодекса и письме Роструда от 8 февраля 2021 года № 287-ТЗ «Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни».

Капштык добавил , что в ситуации с объявленными нерабочими днями с 4 по 7 мая россияне получат оплату в размере установленного им оклада.

При полностью сдельной зарплате работник не имеет оснований для выплат при нерабочих днях, — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что для сотрудников организаций, деятельность которых отнесена к непрерывным, майские дни 2021 года будут обычными рабочими.

Ранее стало известно, что понятия «выходные» и «нерабочие дни» отличаются подходом к оплате труда тех, кто работает в такие дни, заявила юрист правового центра «Человек и закон» Елизавета Владимирова. В Трудовом кодексе РФ существует норма на случай выхода сотрудника на работу в выходные дни, отметила она.