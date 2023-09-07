Россиянам назвали самые живописные места для осеннего отдыха Блогер Ансталь назвала Дагестан и Алтай самыми живописными местами для отдыха

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Алтай, Карелия, Дагестан и Калининград - это одни из самых живописных мест для осеннего отдыха, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, эти направления обойдутся туристам намного дешевле популярных заграничных направлений.

В Дагестане Хучнинская и Гунибская крепости одни из самых красивых сооружений еще со времен средневековья. В Калининграде помимо природы есть много интересных достопримечательностей. Я советую посетить Фридландские ворота, музей Мирового океана. Если хочется к морю, то одни из дешевых и доступных сейчас направлений для россиян - это Абхазия и Сочи, – рассказала Ансталь.

Тревел-блогер отметила, что пляжные заграничные направления также пользуются популярностью у российских туристов. Туры в Египет и Арабские Эмираты наиболее дешевые в бархатный сезон.

Из заграничных направлений наиболее популярными направлениями являются Египет, Турция, Куба и Арабские Эмираты. При этом в сентябре Египет по стоимости будет дешевле поездки в Турцию. Хочется отметить, что в бархатный сезон цены на туры в целом падают, так как заканчивается туристический сезон и поток туристов уменьшается, – добавила Ансталь.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что бабьим летом популярностью пользуются курорты Краснодарского края. По ее мнению, в это время со многих курортов уезжают толпы туристов, и можно спокойно насладиться еще не остывшим морем, посетить достопримечательности не в толпе, а в спокойной обстановке.