Россиянам назвали оптимальную стоимость путёвки в Таиланд

Российским туристам назвали оптимальную стоимость туров на курорты Таиланда. Они обойдутся в сумму от 118 до 155 тысяч рублей для двоих, и спрос будет расти по мере отмены ограничений, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).
Отмечается, что средние цены путёвок на курорты Таиланда
Так, минимальная стоимость 11-дневной путёвки на Пхукет в четырёхзвёздочный отель с завтраками обойдётся двум туристам в 106 тысяч рублей. Аналогичный тур в гостиницу уровня пять звёзд составляет 111--143 тысячи рублей. Кроме того, в цену туров необходимо добавить расходы на обязательные ПЦР-тесты для двоих туристов, которые сдаются по прилёте в Таиланд и на шестой-седьмой день. Это обойдётся в сумму около 12 тысяч рублей.
При этом операторы не ожидают массового спроса на туры в Таиланд, учитывая нелояльные условия въезда в страну и ограниченный объём перевозки. Однако, по их словам, спрос будет расти по мере послабления условий въезда и отмены разрешений на въезд, которая должна произойти до конца года.
Ранее сообщалось, что с 9 ноября Россия возобновляет авиационное сообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом. Это решение принято на взаимной основе, в Таиланд откроются два рейса в неделю в Бангкок и Пхукет из Москвы. Однако, согласно требованиям страны, попасть на самолёт смогут только привитые против коронавируса.