Россиянам назвали оптимальную стоимость путёвки в Таиланд

Российским туристам назвали оптимальную стоимость туров на курорты Таиланда. Они обойдутся в сумму от 118 до 155 тысяч рублей для двоих, и спрос будет расти по мере отмены ограничений, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

Отмечается, что средние цены путёвок на курорты Таиланда оказались несколько выше допандемийного периода. Главной причиной роста называют увеличение тарифов на перевозку, так как российские туристы могут добраться до открытых для посещения тайских провинций с пересадками через Пхукет или Бангкок. Это частично компенсируется снижением цен в отелях.

Так, минимальная стоимость 11-дневной путёвки на Пхукет в четырёхзвёздочный отель с завтраками обойдётся двум туристам в 106 тысяч рублей. Аналогичный тур в гостиницу уровня пять звёзд составляет 111--143 тысячи рублей. Кроме того, в цену туров необходимо добавить расходы на обязательные ПЦР-тесты для двоих туристов, которые сдаются по прилёте в Таиланд и на шестой-седьмой день. Это обойдётся в сумму около 12 тысяч рублей.

При этом операторы не ожидают массового спроса на туры в Таиланд, учитывая нелояльные условия въезда в страну и ограниченный объём перевозки. Однако, по их словам, спрос будет расти по мере послабления условий въезда и отмены разрешений на въезд, которая должна произойти до конца года.

Ранее сообщалось, что с 9 ноября Россия возобновляет авиационное сообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом. Это решение принято на взаимной основе, в Таиланд откроются два рейса в неделю в Бангкок и Пхукет из Москвы. Однако, согласно требованиям страны, попасть на самолёт смогут только привитые против коронавируса.