Россиянам назвали минусы коктейлей на квасе Эксперт по качеству зерна Кальная посоветовала не использовать квас как компонент коктейлей

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Многочисленные рецепты коктейлей из газированного кваса, опубликованные на различных сайтах, никак не связаны с полезным традиционным русским напитком, рассказала в беседе с LIFE.ru специалист ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Елена Кальная. По ее словам, подобные смеси не полезны для здоровья.

Важно понимать, что это не квас живого брожения, а квасной лимонад, изготовленный из концентратов. Но если вас такой вариант устраивает, при осуществлении различных летних экспериментов нужно быть предельно осторожным, чтобы не навредить своему здоровью, особенно когда смешиваешь компоненты на глаз, — предупредила специалист.

Она отметила, что при экспериментах с живым квасом сахарный сироп и теплая вода «убивают» дрожжи. А добавление жженого сахара «для цвета» в сочетании с ржаным хлебом сделает вкус напитка очень горьким и непригодным для употребления.

Порой люди слишком долго оставляют смесь бродить в тепле, получая «пьяный квас». Кто-то кипятит квас с медом или сахаром, выпаривает и использует сладкий концентрат для приготовления коктейлей. Но все это уже совсем другая история, никак не связанная с тем самым полезным и любимым традиционным русским квасом, — подчеркнула Кальная.

По ее словам, лучшим вкусом обладает сам по себе традиционный русский квас, не смешанный ни с какими другими напитками.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что употребление кваса в жаркую летнюю погоду не только не поможет организму восполнить потерю влаги, но и поспособствует нарушению нормальной работы кишечника. По ее словам, сладкая жидкость в жару является не лучшей идеей.