Россиянам назвали фразы-маркеры, которые используют мошенники В МВД предостерегли россиян от участия в якобы секретных спецоперациях силовиков

Сотрудники правоохранительных органов никогда не дают оперативных указаний через телефонные звонки или мессенджеры, напомнило Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Ведомство отметило, что «поучаствовать в секретной операции», совершить поджог или передать посылку, предлагают только мошенники, а не реальные силовики.

Специалисты подчеркивают, что при получении подозрительного вызова необходимо немедленно прекратить разговор и самостоятельно перепроверить информацию. Если звонящий представляется полицейским, следует предложить решить вопрос при личном визите в подразделение, без выполнения каких-либо «удаленных инструкций».

Мошенники намеренно создают стрессовые условия, чтобы лишить человека способности мыслить критически и заставить его паниковать. В ведомстве советуют обязательно обсудить ситуацию с близкими, так как взгляд со стороны помогает трезво оценить происходящее и снизить психологическое давление. Ни при каких обстоятельствах нельзя совершать противоправные действия, даже если неизвестные обещают вознаграждение или угрожают уголовным преследованием.

При возникновении подозрений необходимо записать номер звонившего, сохранить все скриншоты переписки и аудиозаписи разговоров для дальнейшего расследования. О попытке вовлечения в преступную деятельность следует незамедлительно сообщить по официальным номерам 102 или 112. Кроме того, в МВД РФ настоятельно рекомендуют посетить ближайшее отделение полиции и подать письменное заявление о случившемся инциденте.

Ранее сообщалось, что мошенники используют тактику обратного звонка, чтобы украсть деньги россиян. Они отправляют гражданам СМС или сообщения в мессенджерах, сообщая о взломе их аккаунтов.