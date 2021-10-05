Россиянам напомнили о субсидиях за «коммуналку»

Россияне могут получать субсидии, если тратят на коммунальные платежи более допустимой региональной доли расходов. По сообщению Минстроя, такую поддержку оказывают порядка четверти населения, пишет РБК.

Россияне, которые из-за финансовых трудностей не справляются с оплатой коммунальных услуг, могут попросить у государства целевую субсидию. Получить её могут семья или человек, которые тратят на ЖКУ больше установленной в регионе допустимой доли расходов на коммунальные услуги, — сообщает издание.

Субсидии положены людям, которые снимают жильё у государства по договору социального найма или арендует его у других людей. На помощь от государства могут рассчитывать члены жилищных кооперативов, а также собственники жилья.

Ранее сообщалось, что россиянам стоит готовиться к очередному увеличению тарифов ЖКХ. Но на этот раз ценник на услуги может вырасти больше, чем обычно.