Опережая инфляцию: россияне будут платить за «коммуналку» ещё больше

Россиянам стоит готовиться к очередному увеличению тарифов ЖКХ. Но на этот раз ценник на услуги может вырасти больше, чем обычно. И это тревожный звонок, говорят эксперты. Власти хотят довести тарифы до «экономически обоснованных». По сути это значит, что рост коммунальных платежей больше не будет ограничиваться уровнем годовой инфляции. Чиновники объясняют это необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры. Малообеспеченным гражданам обещают помочь. Однако не исключено, что адресная поддержка, как это часто бывает, коснётся единиц, а повышение тарифов почувствуют все.

Власти предложили увеличивать тарифы на «коммуналку» при модернизации ЖКХ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на распоряжение вице-премьера Марата Хуснуллина, поступившее в Минстрой, Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В документе указывается, что в случае модернизации рост тарифов сможет превышать уровень инфляции.

Сейчас тарифы на коммунальные услуги для населения регулируются государством. Ежегодно плата за «коммуналку» индексируется, однако повышение не может быть выше уровня годовой инфляции. Для каждого региона установлена своя планка. Например, в Москве — это 4,6%, в Подмосковье — 3,6%, а Санкт-Петербурге — 3,5%. В последние годы средний рост по стране не превышал 4%. Однако, судя по всему, в планах у правительства пустить тарифы в «свободное плавание».

Директор АНО «Организация народного контроля» Наталья Чернышева в беседе с NEWS.ru заметила, что привязка к уровню инфляции хоть как-то сдерживала рост тарифов. Теперь нечистые на руку ресурсоснабжающие организации смогут под видом модернизации повысить тарифы в отдельных населённых пунктах на 10% или даже 15%.

Тревожный звонок. Никто не спорит, что тарифы ЖКХ нужно довести до экономически обоснованных. Этому может помочь только их полномасштабный аудит, к чему мы призываем очень много лет. И я считаю, и многие эксперты сходятся во мнении, что тарифы необходимо не повышать, а снижать. По разным оценкам, сегодня тарифы завышены на 30–50%, а некоторые специалисты считают, что они завышены вдвое. Из-за большого числа посредников, жадности ресурсоснабжающих организаций. Уже и сейчас в некоторых населённых пунктах рост тарифов выше, чем в среднем по региону, объясняют необходимостью модернизации. В действительности часто занимаются не ремонтом, а увеличением премий самим себе. Наталья Чернышева специалист в области ЖКХ, директор АНО «Организация народного контроля» специалист в области ЖКХ, директор АНО «Организация народного контроля»

Изношенность инженерных коммуникаций уже превышает 60%. Масштабный ремонт и модернизация необходимы, однако проводить их нужно за счёт бюджета или того же ФНБ, но никак не граждан, считает эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению доцента кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максима Соколова, органам власти, в том числе ФАС, следует пристально следить, не потянет ли рост стоимости отдельных услуг ЖКХ за собой тарифы на электроэнергию, которые сегодня адекватны экономическим реалиям.

Доведение тарифов до экономически обоснованных предполагает сохранение средних темпов их роста на уровне инфляции с локальным превышением пропорционально расходам на модернизацию инфраструктуры, где существенную роль может сыграть коррупция, — объяснил эксперт NEWS.ru.

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в беседе с NEWS.ru предположил, что рост тарифов в некоторых случаях может доходить до 15–20%. Ключевым вопросом будет именно обоснование трат и то, за что вообще люди будут платить такие деньги, особенно в условиях, когда реальные доходы населения опустились к уровням 12-летней давности, подчеркнул он.

Одно дело, когда воду из водопровода можно пить без дополнительной фильтрации, а аварии на теплотрассах перестали существовать как явление. Другое — когда ничего не меняется, а плата становится всё больше и больше, — добавил Переславский.

Впрочем, бедным подорожание коммунальных услуг обещают компенсировать. Как указали в аппарате вице-премьера, «в целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ».

На сегодняшний день в 58 субъектах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%, в 24 субъектах — 15–21%, а в трёх субъектах — менее 15%. Расходы на оплату «коммуналки», которые превышают планку, оплачиваются за счёт региональных бюджетов.

Планка не должна превышать 10% для всей страны, причём понизить её нужно одномоментно, в противном случае люди не почувствуют никакой поддержки, уверена Чернышева. А саму процедуру выплаты субсидий гражданам необходимо упростить: как минимум — максимально сократить количество документов, которые нужно предъявлять. И опять же, многие из тех, кто не в состоянии оплачивать полную стоимость жилищно-коммунальных услуг, числятся в должниках. По этой причине претендовать на субсидии они не могут. Эту несправедливость тоже нужно устранить, считают эксперты.

Пока же всё происходящее напоминает ситуацию, когда приобретая товар по акции, платишь за него ту же цену, по которой он продавался вчера, но только без всякой скидки.