Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

В этом году россияне в ноябрьские праздники будут отдыхать четыре дня подряд — с 4 по 7 ноября. Как объяснил «Российской газете» заслуженный юрист России Иван Соловьёв, День народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадает на четверг, поэтому пятница, 5 ноября, также является нерабочей. Затем идут два обычных выходных — суббота и воскресенье.

Кроме того, рабочий день в среду, 3 ноября, который предшествует празднику, сокращается на один час.

Важно помнить, что работодатель не имеет права отказать работникам в этом. По закону, если праздничные дни выпадают на период отпуска, то он продлевается на их количество. В данном случае на один день, — пояснил юрист.

Соловьёв добавил, что все эти правила относятся только к работникам, которые не трудятся на предприятиях непрерывного производства.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило перенос выходных дней, совпадающих с праздниками в 2022 году, на другие даты. Так, выходные 1 и 2 января переносятся на 3 и 10 мая, а нерабочая суббота 5 марта будет перенесена на понедельник, 7 марта.