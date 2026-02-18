Зимняя Олимпиада — 2026
Россиянам напомнили, когда можно вернуть товар в магазин

Маркетолог Степанычева: вернуть товар можно в течение 14 дней с момента покупки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вернуть товар обратно в магазин можно в течение 14 дней с момента покупки, рассказала доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Елена Степанычева. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что для этого вещь должна иметь товарный вид и фабричные ярлыки.

Для возврата или обмена важно сохранить товарный вид вещи и фабричные ярлыки. Также нужен документ, подтверждающий покупку у конкретного продавца, — бумажный или электронный чек. При этом есть категории, которые вернуть нельзя даже при сохранности и наличии чека, — пояснила маркетолог.

Она отметила, что отдельные правила действуют для покупок онлайн. Так, по ее словам, отказаться от товара, если он еще не получен, можно в любое время. После получения стандартный срок возврата составляет семь дней, предупредила Степанычева.

Ранее пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что в России может быть введен запрет на возврат некоторых товаров после их получения покупателем. Речь идет об электронике, парфюмерии и косметике.

