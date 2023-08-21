Россиянам напомнили, что делать при отравлении грибами Миколог Вишневский посоветовал вызвать скорую при отравлении грибами

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При отравлении грибами необходимо сразу же вызвать скорую помощь, напомнил россиянам миколог, доктор биологических наук Михаил Вишневский. В разговоре с Пятым каналом он уточнил, что до приезда врачей нужно лечь и стараться не вставать. Больному можно выпить активированный уголь или лекарство, содержащее сорбенты, — это поможет справиться с токсинами. Эксперт напомнил, что некоторые грибы имеют отложенное действие.

К примеру, бледная поганка — это гриб с отложенным действием. Она выдает признаки отравления не раньше шести часов после употребления. То есть если симптомы наступили раньше, то вам повезло — это не она, — пояснил миколог.

Он уточнил, что больному до приезда скорой можно дать немного холодной воды. Вишневский добавил, что нельзя пить алкоголь и теплую воду, чтобы не ускорять всасывание в кровь токсинов, вызывать рвоту, а также использовать народные методы.

Миколог пояснил, что врачам нужно рассказать, что ел больной и в какое время, чтобы определить степень отравления. Вишневский посоветовал собрать остатки грибов — их отправят на токсикологический анализ.

Специалисты Роспотребнадзора ранее предупредили, что сбор и употребление в пищу грибов и ягод со следами укусов диких животных может привести к заболеванию туляремией. Симптомами заболевания являются высокая температура, головная боль, слабость и воспаление лимфатических узлов.