Россиянам могут выделить бесплатный «арктический гектар»

В Госдуму внесли законопроект о бесплатном выделении «арктического гектара». Если он будет одобрен, россияне смогут получить участки в Арктике совершенно бесплатно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минвостока Алексея Чекунова.
Предполагается, что новый законопроект
Ранее сообщалось, что программа «Арктический гектар» стартует в Мурманской области 1 августа, под эти цели в регионе жителям РФ планируют выделить более 700 тысяч гектаров земли.
Самые большие территории под эти цели определены в Кольском районе. «Арктический гектар» нельзя будет получить на землях закрытых территориальных образований (ЗАТО), территорий опережающего развития (ТОР), особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а также в приграничных зонах.