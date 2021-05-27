Россиянам могут выделить бесплатный «арктический гектар»

https://static.news.ru/photo/e8b0e38e-bf92-11eb-86e1-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

В Госдуму внесли законопроект о бесплатном выделении «арктического гектара». Если он будет одобрен, россияне смогут получить участки в Арктике совершенно бесплатно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минвостока Алексея Чекунова.

Предполагается, что новый законопроект будет направлен на развитие региона. В частности, россияне, которые получат участок, смогут осваивать новые территории, которые ранее не использовались. В свою очередь это позволит государству получить дополнительный налог.

Ранее сообщалось, что программа «Арктический гектар» стартует в Мурманской области 1 августа, под эти цели в регионе жителям РФ планируют выделить более 700 тысяч гектаров земли.

Самые большие территории под эти цели определены в Кольском районе. «Арктический гектар» нельзя будет получить на землях закрытых территориальных образований (ЗАТО), территорий опережающего развития (ТОР), особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а также в приграничных зонах.