Россиянам дали советы по выбору направлений для отдыха внутри страны

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Россиянам стоит выбирать менее загруженные туристические направления, чтобы получить более интересные предложения за меньшую стоимость, посоветовал генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский. В связи с этим он порекомендовал задуматься о путёвке в Крым, пишет Lenta.ru.

Если у нас из всех наших черноморских курортов наименьшая загрузка, как показывают майские праздники, получается в Крыму, то я как раз и предложил бы туда отправляться. Потому что сокращающийся спрос приводит к тому, что ценообразование становится более лояльным и качество сервиса повышается, — пояснил Уманский.

Он также предположил, что одним из наименее загруженных курортов в 2022 году станет Сочи. Более того, Уманский обратил внимание россиян и на Абхазию, которую отнёс к внутреннему туризму, так как люди добираются туда через Сочи. По его мнению, из-за снижения деловой активности в гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга сейчас не так много постояльцев, поэтому есть вероятность, что там предложат хорошие условия для комфортного отдыха.

Ранее стало известно, что около половины путёвок по России в майские праздники приходится на Сочи. Также популярны экскурсии в Казань, Санкт-Петербург и Тюмень. Лидирует же среди всех направлений отдыха, как и раньше, Турция.