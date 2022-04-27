Названы самые популярные направления туризма в майские праздники Туроператор Fun&Sun: около 50% путёвок по России в майские праздники приходится на Сочи

Фото Serguei Fomine/Global Look Press

Около половины путёвок по России в майские праздники приходится на Сочи, сообщает «Компания» со ссылкой на туроператоров страны. Также популярны экскурсии в Казань, Санкт-Петербург и Тюмень. Лидирует же среди всех направлений отдыха, как и раньше, Турция.

Сегодня туризм постепенно оживляется и выходит из режима ожидания, возобновляются полётные программы в Турцию, расширяется ассортимент туров по России, и есть перспектива открытия зарубежных направлений с постепенным послаблением ограничений, — рассказали в пресс-службе Anex Tour.

В компании отметили, что на это повлияло и расширение списка городов, доступных для вылета.

Также россияне собираются отправиться путешествовать в ОАЭ, в Египет и в Абхазию. На пятом месте среди популярных зарубежных направлений одновременно Армения, Мальдивы, Азербайджан, Таиланд и Шри-Ланка. Туроператор Fun&Sun прогнозирует всплеск спроса на туры сейчас, когда до праздников осталась неделя.

Обычно туристы бронируют поездки на шесть — девять дней.

Ранее Россия объявила о выходе из Всемирной туристской организации ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что на туристической отрасли страны это не скажется.