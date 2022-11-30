Россиянам дали советы по уходу за кожей зимой Косметолог Аббасова посоветовала раз в неделю пользоваться скрабом для ухода за кожей зимой

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Для поддержания хорошего состояния кожи в холодное время года следует принимать контрастный душ, соблюдать водный баланс в организме и раз в неделю пользоваться скрабом, рассказала РИАМО косметолог Лана Аббасова. По ее словам, поможет в уходе за кожей использование растительных масел, которые можно добавлять в воду во время принятия ванны. Также эксперт рассказала, что успокаивающая питательная маска из меда, масел фундука и дерева ши особенно эффективна зимой, так как способствует восстановлению кожи и защите ее от холода.

Рекомендуется принимать не горячий, а контрастный душ. Раз в неделю нужно использовать скраб для тела, он удаляет отмершие клетки кожи, позволяя ей дышать, очищает от грязи и загрязнений лучше геля для душа, — подчеркнула Аббасова.

Косметолог рассказала, что в качестве скраба зимой лучше использовать засахаренный мед. Для питания кожи эксперт также порекомендовала аргановое масло и масло календулы.

Дерматолог Наталия Махнева ранее рассказала, что главным врагом кожи в зимний период являются резкие перепады температуры. Она заявила, что из-за постоянной смены обстановки — то помещение, то улица, то общественный транспорт — возникает сухость и шершавость из-за нарушения водного баланса. Эксперт также посоветовала использовать щадящие отшелушивающие средства, заменив скраб с абразивными частицами на гоммаж с шаровидными синтетическими частицами.